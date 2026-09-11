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Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey

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Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654230
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey

Мышь A4Tech – это высококачественное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят комфорт и производительность. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальным вариантом как для повседневной работы, так и для обработки графики или игр. Преимущество данного устройства – беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth, что избавляет от лишних проводов и обеспечивает радиус действия до 10 метров. Это позволяет использовать мышь на достаточно большом расстоянии от компьютера, что добавляет удобство в повседневное использование. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Компактный вес в 79 граммов делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Мышь A4Tech – отличное решение для тех, кто ищет надёжное, стильное и функциональное устройство для работы на компьютере.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – это высококачественное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят комфорт и производительность. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальным вариантом как для повседневной работы, так и для обработки графики или игр. Преимущество данного устройства – беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth, что избавляет от лишних проводов и обеспечивает радиус действия до 10 метров. Это позволяет использовать мышь на достаточно большом расстоянии от компьютера, что добавляет удобство в повседневное использование. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Компактный вес в 79 граммов делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Мышь A4Tech – отличное решение для тех, кто ищет надёжное, стильное и функциональное устройство для работы на компьютере.


Теги товара: С bluetooth
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