Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35S Smoky Grey
Мышь A4Tech – это высококачественное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят комфорт и производительность. Выполненная в стильном сером цвете, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Оснащенная современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает ее идеальным вариантом как для повседневной работы, так и для обработки графики или игр. Преимущество данного устройства – беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth, что избавляет от лишних проводов и обеспечивает радиус действия до 10 метров. Это позволяет использовать мышь на достаточно большом расстоянии от компьютера, что добавляет удобство в повседневное использование. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Компактный вес в 79 граммов делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Мышь A4Tech – отличное решение для тех, кто ищет надёжное, стильное и функциональное устройство для работы на компьютере.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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