Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 727442
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
Ergo 8200S сочетает в себе расширенные функции, такие как эргономичная форма для удобства ладони и запястья, бесшумный щелчок, легкое колесо прокрутки, 5 кнопок с дополнительными страницами вверх и вниз для веб-страниц. Бесшумная конструкция переключателя, уменьшающая шум щелчка. Позвольте эффективно выполнять задачи, никому не мешая, наслаждайтесь своей работой в любое время и в любом месте! Наслаждайтесь максимальным преимуществом сенсорной технологии BlueEye, используя Ergo-8200S на мраморе, поверхности дивана, запыленном стекле или ковре.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Ergo 8200S сочетает в себе расширенные функции, такие как эргономичная форма для удобства ладони и запястья, бесшумный щелчок, легкое колесо прокрутки, 5 кнопок с дополнительными страницами вверх и вниз для веб-страниц. Бесшумная конструкция переключателя, уменьшающая шум щелчка. Позвольте эффективно выполнять задачи, никому не мешая, наслаждайтесь своей работой в любое время и в любом месте! Наслаждайтесь максимальным преимуществом сенсорной технологии BlueEye, используя Ergo-8200S на мраморе, поверхности дивана, запыленном стекле или ковре.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Мышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401) - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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