Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 черный
Мышь A4TECH представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для повседневного использования с персональными компьютерами. Этот беспроводной аксессуар обеспечивает свободу перемещения благодаря радиусу действия до 10 метров, что делает его идеальным выбором для работы в офисе или дома. Стильный черный цвет подчеркнет профессиональный облик вашего рабочего места. Мышь оснащена современным оптическим сенсором, что гарантирует точность и плавность управления курсором на экране. Интерфейс подключения через Bluetooth позволяет быстро и легко подключиться к устройству без лишних проводов. С весом всего 85 граммов, мышь легко переносить, а ее эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Питание от одной батарейки типа AA обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника энергии. Бренд A4TECH известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель идеальным выбором для пользователей, ищущих долговечное и высокопроизводительное устройство для работы и повседневных задач.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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