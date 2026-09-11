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Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White

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Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654231
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White

Мышь A4Tech – ваш надежный помощник в мире современных технологий. Эта беспроводная мышь, выполненная в стильном белом корпусе, идеально подойдет для работы с персональным компьютером. Она обеспечивает бесперебойную связь на расстоянии до 10 метров благодаря интерфейсу Bluetooth. Высокое разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное и комфортное управление курсором, что особенно ценно как в рабочей обстановке, так и в моменты отдыха за играми. Дизайн мыши продуман для максимально удобного хвата правой рукой, что снижает усталость при длительном использовании. A4Tech уделяет особое внимание комфорту и тишине, поэтому данная модель оснащена бесшумными кнопками, значительно уменьшающими уровень шума при нажатии. Это делает мышь идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и не хочет беспокоить окружающих. Работа от одной батарейки типа AA позволяет мыши долго служить без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 72 грамма эта мышь легко и непринужденно движется по рабочей поверхности, обеспечивая высокий уровень мобильности. Выбирайте A4Tech для надежной, комфортной и стильной работы с вашим ПК.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35S USB Icy White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech – ваш надежный помощник в мире современных технологий. Эта беспроводная мышь, выполненная в стильном белом корпусе, идеально подойдет для работы с персональным компьютером. Она обеспечивает бесперебойную связь на расстоянии до 10 метров благодаря интерфейсу Bluetooth. Высокое разрешение оптического сенсора в 2000 dpi гарантирует точное и комфортное управление курсором, что особенно ценно как в рабочей обстановке, так и в моменты отдыха за играми. Дизайн мыши продуман для максимально удобного хвата правой рукой, что снижает усталость при длительном использовании. A4Tech уделяет особое внимание комфорту и тишине, поэтому данная модель оснащена бесшумными кнопками, значительно уменьшающими уровень шума при нажатии. Это делает мышь идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и не хочет беспокоить окружающих. Работа от одной батарейки типа AA позволяет мыши долго служить без необходимости частой замены источника питания. При весе всего 72 грамма эта мышь легко и непринужденно движется по рабочей поверхности, обеспечивая высокий уровень мобильности. Выбирайте A4Tech для надежной, комфортной и стильной работы с вашим ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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