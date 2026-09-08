Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black
Беспроводная мышь Logitech M280 изготовлена в современном дизайне и оснащена светодиодным сенсором с разрешением 1000 dpi. Датчик обеспечивает точную и чуткую отзывчивость на движение руки, придавая четкое позиционирование курсору. Повышенная точность придает большую скорость и эффективность в работе. Мышь Logitech M280 проста в управлении. Она оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки. Питание устройства обеспечивает батарейка АА, заряда которой хватает на 240 дней автономной работы. Модель Logitech M280 оснащена функцией энергосбережения: мышь автоматически переводится в «спящий» режим, когда не используется. Опция позволяет сохранить заряд элемента питания. Подключение мыши Logitech M280 происходит через USB-ресивер, радиус действия которого составляет 25 м. Корпус данной модели имеет эргономичную форму и оснащен мягкими прорезиненными вставками, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения и делают захват более крепким.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
-
В наличииЦена 1 310 руб. 2 000 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь MSI Clutch GM11 черный
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
-
В наличииЦена 1 410 руб. 1 840 руб.353 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 Wireless Mouse Black