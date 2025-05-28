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Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB

25 Отзывы
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Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 1
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 2
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 3
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 4
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 5
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 6
Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 1
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  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155719
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
80x42x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, кг.
9.1

Описание товара Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB

Мышь A4TECH — превосходный выбор для геймеров и пользователей ПК, которым важна точность и надежность. Эта проводная мышь сочетает в себе все необходимые характеристики для комфортной работы и эффективной игры. С помощью оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую чувствительность и точность движения курсора, что делает её идеальной для динамичных игровых сессий. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко подключается к большинству современных компьютеров, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно передвигать мышь на рабочем столе, не ограничивая ваши движения. При весе 155 граммов, она обладает оптимальной массой, которая способствует уверенной и контролируемой игре. Черный цвет мыши придает ей стильный и современный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Как изделие от известного бренда A4Tech, она гарантирует высокое качество и долговечность. Эта мышь специально разработана для геймеров, но также отлично подходит для повседневной работы с компьютером. Независимо от того, используете ли вы её для игр или для офисных задач, она станет надежным помощником в любой ситуации.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь неплохая, но из-за симметрии корпуса очень неудобная, по крайней мере для меня. При заказе не обратил внимания, возвращать уж не стал.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
все пашет, похожа на bloody v7, только с новоротами
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Фаина

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала сыну, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарил другу ему понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышь шустрая советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышка, в руке лежит приятно, сенсор не срывает. Цена - качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену самая идеальная, да и качественная, сенсор не срывает на этом уже хорошо, да и в руке удобно держать
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Пупс

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался 7v, эта же просто имеет более глубокую правую стенку, захват мыши стал крепче.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Радмир Р.

Достоинства:


Комментарий:
качество норм, посмотрим что будет через пару месяцев... не знаю оригинал или нет, в описание ни че не пишут
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала не себе , но Сказали мышка огонь! Спасибо продавцу)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
слево оригинал 2015г, 10 лет отслужила без проблем, поэтому и заказал опять в8. Теперь не понятно, качество хуже намного стало или пришла не оригинальная мышь, поэтому снизил одну звезду, в остальном все работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь! цена со скидкой соответствует качеству
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Маус хорошая, решил заменить старушку Х7 так как оплётка полопалась и большой износ на протяжении 5+ лет. Это просто лучший вариант цена качество. по коврику скользит как Овечкин по льду)) шнур длинный и в оплётке. Много плюсов, советую для домашнего гейменга.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену V8M. В сравнении с V8M - эта легче и по исполнению кажется что хуже по качеству. Прошлая была в использовании около 6ти лет, начала заедать, пришлось сменить. Посмотрим как эта себя будет вести.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
К

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, куплена на замену такой же, но гораздо более старой. После той ощущения похуже (вес, пластик, провод), но в целом ок. За вечер привыклось, ПО с сайта работает. (Одна проблема - подсветка-логотип "рука" и полоска ниже постоянно глючат, либо не горит, либо переключается на желтый свет вместо выбранного, хотя должно соответствовать профилю по нажатию кнопки 3 =\\)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, получаетель из другого города. Сам мышку не видел, но получаетль остался доволен. У него довольно большая рука, пишет, что в упаковке мышь показалась маленькой, но при распаковки товара все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, сенсор не рвет, доставили за 2 часа
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Руслан З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Легко двигается. Прочный гибкий провод.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
пришло все отлично, 2 недели полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая , у меня большая ладонь и данная модель мне отлично подошла минусов пока не нашёл после старой мышки привыкаю к высокому dpi для бюджетного варианта советую покупал в основном для онлайн игр где нужна скорость отклика вес приемлемый( легче моей первой мышки в разы)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этой мышью уже много лет. Топ за эту цену. Обычно хватает на 1.5 - 2 года при ежедневном использовании. С металлическими вставками. Как по мне, очень удобная в обхвате.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Иса Я.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень нравится эта мышка, беру уже третью
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Илона Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Сын даволен как удав. Советую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично скользит по коврику и не срывает при резких движениях



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
80x42x120
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — превосходный выбор для геймеров и пользователей ПК, которым важна точность и надежность. Эта проводная мышь сочетает в себе все необходимые характеристики для комфортной работы и эффективной игры. С помощью оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую чувствительность и точность движения курсора, что делает её идеальной для динамичных игровых сессий. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко подключается к большинству современных компьютеров, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно передвигать мышь на рабочем столе, не ограничивая ваши движения. При весе 155 граммов, она обладает оптимальной массой, которая способствует уверенной и контролируемой игре. Черный цвет мыши придает ей стильный и современный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Как изделие от известного бренда A4Tech, она гарантирует высокое качество и долговечность. Эта мышь специально разработана для геймеров, но также отлично подходит для повседневной работы с компьютером. Независимо от того, используете ли вы её для игр или для офисных задач, она станет надежным помощником в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь неплохая, но из-за симметрии корпуса очень неудобная, по крайней мере для меня. При заказе не обратил внимания, возвращать уж не стал.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
все пашет, похожа на bloody v7, только с новоротами
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Фаина

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала сыну, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарил другу ему понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышь шустрая советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная мышка, в руке лежит приятно, сенсор не срывает. Цена - качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену самая идеальная, да и качественная, сенсор не срывает на этом уже хорошо, да и в руке удобно держать
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Пупс

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался 7v, эта же просто имеет более глубокую правую стенку, захват мыши стал крепче.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Радмир Р.

Достоинства:


Комментарий:
качество норм, посмотрим что будет через пару месяцев... не знаю оригинал или нет, в описание ни че не пишут
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала не себе , но Сказали мышка огонь! Спасибо продавцу)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
слево оригинал 2015г, 10 лет отслужила без проблем, поэтому и заказал опять в8. Теперь не понятно, качество хуже намного стало или пришла не оригинальная мышь, поэтому снизил одну звезду, в остальном все работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь! цена со скидкой соответствует качеству
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Маус хорошая, решил заменить старушку Х7 так как оплётка полопалась и большой износ на протяжении 5+ лет. Это просто лучший вариант цена качество. по коврику скользит как Овечкин по льду)) шнур длинный и в оплётке. Много плюсов, советую для домашнего гейменга.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену V8M. В сравнении с V8M - эта легче и по исполнению кажется что хуже по качеству. Прошлая была в использовании около 6ти лет, начала заедать, пришлось сменить. Посмотрим как эта себя будет вести.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
К

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, куплена на замену такой же, но гораздо более старой. После той ощущения похуже (вес, пластик, провод), но в целом ок. За вечер привыклось, ПО с сайта работает. (Одна проблема - подсветка-логотип "рука" и полоска ниже постоянно глючат, либо не горит, либо переключается на желтый свет вместо выбранного, хотя должно соответствовать профилю по нажатию кнопки 3 =\\)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, получаетель из другого города. Сам мышку не видел, но получаетль остался доволен. У него довольно большая рука, пишет, что в упаковке мышь показалась маленькой, но при распаковки товара все подошло.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, сенсор не рвет, доставили за 2 часа
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Руслан З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Легко двигается. Прочный гибкий провод.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
пришло все отлично, 2 недели полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая , у меня большая ладонь и данная модель мне отлично подошла минусов пока не нашёл после старой мышки привыкаю к высокому dpi для бюджетного варианта советую покупал в основном для онлайн игр где нужна скорость отклика вес приемлемый( легче моей первой мышки в разы)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этой мышью уже много лет. Топ за эту цену. Обычно хватает на 1.5 - 2 года при ежедневном использовании. С металлическими вставками. Как по мне, очень удобная в обхвате.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Иса Я.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень нравится эта мышка, беру уже третью
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Илона Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Сын даволен как удав. Советую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично скользит по коврику и не срывает при резких движениях


Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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