Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB
Мышь A4TECH — превосходный выбор для геймеров и пользователей ПК, которым важна точность и надежность. Эта проводная мышь сочетает в себе все необходимые характеристики для комфортной работы и эффективной игры. С помощью оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, она обеспечивает высокую чувствительность и точность движения курсора, что делает её идеальной для динамичных игровых сессий. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко подключается к большинству современных компьютеров, обеспечивая стабильное соединение без задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, что позволяет свободно передвигать мышь на рабочем столе, не ограничивая ваши движения. При весе 155 граммов, она обладает оптимальной массой, которая способствует уверенной и контролируемой игре. Черный цвет мыши придает ей стильный и современный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Как изделие от известного бренда A4Tech, она гарантирует высокое качество и долговечность. Эта мышь специально разработана для геймеров, но также отлично подходит для повседневной работы с компьютером. Независимо от того, используете ли вы её для игр или для офисных задач, она станет надежным помощником в любой ситуации.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
Мышь неплохая, но из-за симметрии корпуса очень неудобная, по крайней мере для меня. При заказе не обратил внимания, возвращать уж не стал.
Достоинства:
Комментарий:
все пашет, похожа на bloody v7, только с новоротами
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала сыну, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
дарил другу ему понравилось
Достоинства:
Комментарий:
классная мышь шустрая советую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышка, в руке лежит приятно, сенсор не срывает. Цена - качество.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену самая идеальная, да и качественная, сенсор не срывает на этом уже хорошо, да и в руке удобно держать
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался 7v, эта же просто имеет более глубокую правую стенку, захват мыши стал крепче.
Достоинства:
Комментарий:
качество норм, посмотрим что будет через пару месяцев... не знаю оригинал или нет, в описание ни че не пишут
Достоинства:
Комментарий:
Покупала не себе , но Сказали мышка огонь! Спасибо продавцу)
Достоинства:
Комментарий:
слево оригинал 2015г, 10 лет отслужила без проблем, поэтому и заказал опять в8. Теперь не понятно, качество хуже намного стало или пришла не оригинальная мышь, поэтому снизил одну звезду, в остальном все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь! цена со скидкой соответствует качеству
Достоинства:
Комментарий:
Маус хорошая, решил заменить старушку Х7 так как оплётка полопалась и большой износ на протяжении 5+ лет. Это просто лучший вариант цена качество. по коврику скользит как Овечкин по льду)) шнур длинный и в оплётке. Много плюсов, советую для домашнего гейменга.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену V8M. В сравнении с V8M - эта легче и по исполнению кажется что хуже по качеству. Прошлая была в использовании около 6ти лет, начала заедать, пришлось сменить. Посмотрим как эта себя будет вести.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, куплена на замену такой же, но гораздо более старой. После той ощущения похуже (вес, пластик, провод), но в целом ок. За вечер привыклось, ПО с сайта работает. (Одна проблема - подсветка-логотип "рука" и полоска ниже постоянно глючат, либо не горит, либо переключается на желтый свет вместо выбранного, хотя должно соответствовать профилю по нажатию кнопки 3 =\\)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, получаетель из другого города. Сам мышку не видел, но получаетль остался доволен. У него довольно большая рука, пишет, что в упаковке мышь показалась маленькой, но при распаковки товара все подошло.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сенсор не рвет, доставили за 2 часа
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Легко двигается. Прочный гибкий провод.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все отлично, 2 недели полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая , у меня большая ладонь и данная модель мне отлично подошла минусов пока не нашёл после старой мышки привыкаю к высокому dpi для бюджетного варианта советую покупал в основном для онлайн игр где нужна скорость отклика вес приемлемый( легче моей первой мышки в разы)
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этой мышью уже много лет. Топ за эту цену. Обычно хватает на 1.5 - 2 года при ежедневном использовании. С металлическими вставками. Как по мне, очень удобная в обхвате.
Достоинства:
Комментарий:
мне очень нравится эта мышка, беру уже третью
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Сын даволен как удав. Советую
Достоинства:
Комментарий:
отлично скользит по коврику и не срывает при резких движениях
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V7 Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Мышь неплохая, но из-за симметрии корпуса очень неудобная, по крайней мере для меня. При заказе не обратил внимания, возвращать уж не стал.
Достоинства:
Комментарий:
все пашет, похожа на bloody v7, только с новоротами
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала сыну, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
дарил другу ему понравилось
Достоинства:
Комментарий:
классная мышь шустрая советую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная мышка, в руке лежит приятно, сенсор не срывает. Цена - качество.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену самая идеальная, да и качественная, сенсор не срывает на этом уже хорошо, да и в руке удобно держать
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался 7v, эта же просто имеет более глубокую правую стенку, захват мыши стал крепче.
Достоинства:
Комментарий:
качество норм, посмотрим что будет через пару месяцев... не знаю оригинал или нет, в описание ни че не пишут
Достоинства:
Комментарий:
Покупала не себе , но Сказали мышка огонь! Спасибо продавцу)
Достоинства:
Комментарий:
слево оригинал 2015г, 10 лет отслужила без проблем, поэтому и заказал опять в8. Теперь не понятно, качество хуже намного стало или пришла не оригинальная мышь, поэтому снизил одну звезду, в остальном все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь! цена со скидкой соответствует качеству
Достоинства:
Комментарий:
Маус хорошая, решил заменить старушку Х7 так как оплётка полопалась и большой износ на протяжении 5+ лет. Это просто лучший вариант цена качество. по коврику скользит как Овечкин по льду)) шнур длинный и в оплётке. Много плюсов, советую для домашнего гейменга.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену V8M. В сравнении с V8M - эта легче и по исполнению кажется что хуже по качеству. Прошлая была в использовании около 6ти лет, начала заедать, пришлось сменить. Посмотрим как эта себя будет вести.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, куплена на замену такой же, но гораздо более старой. После той ощущения похуже (вес, пластик, провод), но в целом ок. За вечер привыклось, ПО с сайта работает. (Одна проблема - подсветка-логотип "рука" и полоска ниже постоянно глючат, либо не горит, либо переключается на желтый свет вместо выбранного, хотя должно соответствовать профилю по нажатию кнопки 3 =\\)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, получаетель из другого города. Сам мышку не видел, но получаетль остался доволен. У него довольно большая рука, пишет, что в упаковке мышь показалась маленькой, но при распаковки товара все подошло.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сенсор не рвет, доставили за 2 часа
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Легко двигается. Прочный гибкий провод.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все отлично, 2 недели полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая , у меня большая ладонь и данная модель мне отлично подошла минусов пока не нашёл после старой мышки привыкаю к высокому dpi для бюджетного варианта советую покупал в основном для онлайн игр где нужна скорость отклика вес приемлемый( легче моей первой мышки в разы)
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этой мышью уже много лет. Топ за эту цену. Обычно хватает на 1.5 - 2 года при ежедневном использовании. С металлическими вставками. Как по мне, очень удобная в обхвате.
Достоинства:
Комментарий:
мне очень нравится эта мышка, беру уже третью
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Сын даволен как удав. Советую
Достоинства:
Комментарий:
отлично скользит по коврику и не срывает при резких движениях