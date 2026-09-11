Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12 белый
Мышь A4TECH — универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Её лёгкий вес в 85 граммов обеспечивает комфортное использование даже в течение длительных периодов. Питается от одной батарейки типа АА, что делает её удобной и экономичной в использовании. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. Это позволяет наслаждаться полной свободой движений, работая или играя из любой точки комнаты. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и быстрое позиционирование курсора, что делает её подходящей для самых разных задач. Элегантный белый цвет придаёт устройству стильный внешний вид, который хорошо сочетается с любым рабочим пространством. Мышь A4TECH — это сочетание надежности и функциональности, предлагающее пользователям комфорт и эффективность в повседневной работе.
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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