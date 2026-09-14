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Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE)

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Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727553
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
230

Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE)

Мышь A4TECH представляет собой универсальное решение для пользователей, ценящих производительность и комфорт. Эта стильная мышь выполнена в строгих бело-черных тонах и предназначена для использования преимущественно правой рукой. Она идеально подойдет как для геймеров, так и для обычных пользователей, нуждающихся в надежном и точном инструменте. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 6000 dpi, мышь обеспечивает высокую точность и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную связь без задержек, а длина кабеля 1.8 метра обеспечивает свободу действий при работе за компьютером. Несмотря на свой функционал, устройство весит всего 77 грамм, что делает его легким и удобным для продолжительного использования. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, что позволяет чувствовать каждый клик, добавляя ощущения уверенности в использовании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, обеспечивая пользователям долгий срок службы устройства. Этот продукт отлично подойдет для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в периферийных устройствах.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой универсальное решение для пользователей, ценящих производительность и комфорт. Эта стильная мышь выполнена в строгих бело-черных тонах и предназначена для использования преимущественно правой рукой. Она идеально подойдет как для геймеров, так и для обычных пользователей, нуждающихся в надежном и точном инструменте. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 6000 dpi, мышь обеспечивает высокую точность и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную связь без задержек, а длина кабеля 1.8 метра обеспечивает свободу действий при работе за компьютером. Несмотря на свой функционал, устройство весит всего 77 грамм, что делает его легким и удобным для продолжительного использования. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, что позволяет чувствовать каждый клик, добавляя ощущения уверенности в использовании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, обеспечивая пользователям долгий срок службы устройства. Этот продукт отлично подойдет для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в периферийных устройствах.
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