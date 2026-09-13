Мышь Logitech M280 Wireless Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Grey
Мышь Logitech - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования. Изготовленная в изысканном сером цвете, эта универсальная мышь станет надежным помощником как в офисных задачах, так и в мультимедийных приложениях. С легким весом всего в 78 граммов, она обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, минимизируя усталость руки. Спроектированная для пользователей, предпочитающих хват для правой руки, она гарантирует естественное и удобное положение кисти. Беспроводная технология с радиоканалом подключения и USB Type-A адаптером обеспечивает свободу действия с радиусом до 10 метров. Вы сможете свободно перемещаться и работать, не задумываясь о проводах. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения различных задач. Мышь Logitech оснащена бесшумными кнопками, что значительно снижает уровень шума при нажатии и делает ее идеальным выбором для работы в условиях, где требуется минимальный уровень отвлекающих звуков. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы и легкую замену источника питания. Выбирая мышь от Logitech, вы получаете не только качество и надежность от зарекомендовавшего себя бренда, но и комфорт при повседневном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30 серый
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитМышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитМышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитМышь A4Tech X-710BK Black USB
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 Wireless Grey