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Мышь Logitech M280 Wireless Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M280 Wireless Grey

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Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 4
Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
  • Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 1
  • Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 2
  • Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 3
  • Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 4
  • Мышь Logitech M280 Wireless Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720233
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Grey

Мышь Logitech - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования. Изготовленная в изысканном сером цвете, эта универсальная мышь станет надежным помощником как в офисных задачах, так и в мультимедийных приложениях. С легким весом всего в 78 граммов, она обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, минимизируя усталость руки. Спроектированная для пользователей, предпочитающих хват для правой руки, она гарантирует естественное и удобное положение кисти. Беспроводная технология с радиоканалом подключения и USB Type-A адаптером обеспечивает свободу действия с радиусом до 10 метров. Вы сможете свободно перемещаться и работать, не задумываясь о проводах. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения различных задач. Мышь Logitech оснащена бесшумными кнопками, что значительно снижает уровень шума при нажатии и делает ее идеальным выбором для работы в условиях, где требуется минимальный уровень отвлекающих звуков. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы и легкую замену источника питания. Выбирая мышь от Logitech, вы получаете не только качество и надежность от зарекомендовавшего себя бренда, но и комфорт при повседневном использовании.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 Wireless Grey




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования. Изготовленная в изысканном сером цвете, эта универсальная мышь станет надежным помощником как в офисных задачах, так и в мультимедийных приложениях. С легким весом всего в 78 граммов, она обеспечивает комфортное использование в течение всего дня, минимизируя усталость руки. Спроектированная для пользователей, предпочитающих хват для правой руки, она гарантирует естественное и удобное положение кисти. Беспроводная технология с радиоканалом подключения и USB Type-A адаптером обеспечивает свободу действия с радиусом до 10 метров. Вы сможете свободно перемещаться и работать, не задумываясь о проводах. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает мышь идеальной для выполнения различных задач. Мышь Logitech оснащена бесшумными кнопками, что значительно снижает уровень шума при нажатии и делает ее идеальным выбором для работы в условиях, где требуется минимальный уровень отвлекающих звуков. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы и легкую замену источника питания. Выбирая мышь от Logitech, вы получаете не только качество и надежность от зарекомендовавшего себя бренда, но и комфорт при повседневном использовании.
Самовывоз
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Отзывы


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