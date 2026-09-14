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Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2)

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Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2) - фото 1
Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2) - фото 1
  • Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727655
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Характеристики

Бренд
RDW Computers
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
102

Описание товара Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2)

Мышь RDW Computers – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Обладая стильным черным дизайном, она станет отличным дополнением к вашему компьютерному столу. Благодаря двойному типу подключения, проводному и беспроводному (через Bluetooth), мышь обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает комфортное использование даже на больших столах. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным инструментом для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на все ваши движения. При весе всего 73 грамма мышь легко скользит по любой поверхности, позволяя работать долгое время без усталости. RDW Computers – это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждом аспекте своей работы или игр.

Отзывы о товаре Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2)




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Характеристики
Бренд
RDW Computers
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь RDW Computers – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Обладая стильным черным дизайном, она станет отличным дополнением к вашему компьютерному столу. Благодаря двойному типу подключения, проводному и беспроводному (через Bluetooth), мышь обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает комфортное использование даже на больших столах. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным инструментом для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на все ваши движения. При весе всего 73 грамма мышь легко скользит по любой поверхности, позволяя работать долгое время без усталости. RDW Computers – это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждом аспекте своей работы или игр.
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Отзывы


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