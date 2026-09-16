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Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)

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Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 1
Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 2
Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 3
Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 4
Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 1
  • Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 2
  • Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 3
  • Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 4
  • Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)

Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech, идеально подходящую для работы и развлечений. Эта элегантная белая мышь с современным дизайном создана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любого пользователя. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением в 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что позволяет эффективно работать с документами, графическими приложениями или наслаждаться играми. Беспроводное подключение посредством радиоканала позволяет забыть о проблемах с проводами, обеспечивая свободу перемещения и удобство использования на расстоянии до 10 метров. Мышь питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную работу без необходимости частой замены источника питания. Её лёгкий вес в 60 грамм делает использование устройства ещё более комфортным, не вызывая усталости руки при длительной работе. Logitech является гарантом надёжности и качества, а эта универсальная мышь — подтверждение их стремления к созданию высокотехнологичных и удобных устройств для пользователей по всему миру.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech, идеально подходящую для работы и развлечений. Эта элегантная белая мышь с современным дизайном создана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любого пользователя. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением в 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что позволяет эффективно работать с документами, графическими приложениями или наслаждаться играми. Беспроводное подключение посредством радиоканала позволяет забыть о проблемах с проводами, обеспечивая свободу перемещения и удобство использования на расстоянии до 10 метров. Мышь питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную работу без необходимости частой замены источника питания. Её лёгкий вес в 60 грамм делает использование устройства ещё более комфортным, не вызывая усталости руки при длительной работе. Logitech является гарантом надёжности и качества, а эта универсальная мышь — подтверждение их стремления к созданию высокотехнологичных и удобных устройств для пользователей по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541) - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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