Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech, идеально подходящую для работы и развлечений. Эта элегантная белая мышь с современным дизайном создана для комфортного использования как правой, так и левой рукой, что делает её отличным выбором для любого пользователя. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением в 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что позволяет эффективно работать с документами, графическими приложениями или наслаждаться играми. Беспроводное подключение посредством радиоканала позволяет забыть о проблемах с проводами, обеспечивая свободу перемещения и удобство использования на расстоянии до 10 метров. Мышь питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительную работу без необходимости частой замены источника питания. Её лёгкий вес в 60 грамм делает использование устройства ещё более комфортным, не вызывая усталости руки при длительной работе. Logitech является гарантом надёжности и качества, а эта универсальная мышь — подтверждение их стремления к созданию высокотехнологичных и удобных устройств для пользователей по всему миру.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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