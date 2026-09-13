Мышь Acer OMR311 белый (ZL.MCECC.034)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR311 белый (ZL.MCECC.034)
Мышь беспроводная/проводная Acer OMR311 ? компактный и шустрый манипулятор, с которым вы сможете выполнять работу в два раза быстрее. В его основе лежит светодиодный датчик с разрешением 2400 dpi, который позволяет с комфортом работать в офисных программах и запускать игры. Это возможно за счет того, что сенсор поддерживает изменение разрешения в положения 800, 1200, 1600 и 2400 dpi. Для настройки этого показателя используется специальная кнопка переключения dpi, которая находится чуть выше колесика прокрутки. Такое расположение кнопки позволит в любой момент быстро переключить разрешение в случае изменения вида работы на компьютере.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, игровые Logitech
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