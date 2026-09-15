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Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373

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Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 1
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 2
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 3
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 4
Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 1
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 2
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 3
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 4
  • Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580379
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
76

Описание товара Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373

Настройки DPI: 1200/1600/2000/4000, 4 регулируемых уровня для удовлетворения ваших многочисленных потребностей, будь то для работы или игр. Идеально подходит для дисплея 4K/8K HD. Сверхтихая мышь Бесшумная беспроводная мышь для ноутбука с продуманной конструкцией, которая издает звуков при нажатии кнопок, прокрутке или перемещении мыши. Компактная и удобная Ультратонкие и легкие элементы делают USB-мышь удобной для переноски или путешествий. Приятный на ощупь материал для максимального комфорта работы.

Отзывы о товаре Мышь UGREEN Wireless MU001 (Light Gray) 90373




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Настройки DPI: 1200/1600/2000/4000, 4 регулируемых уровня для удовлетворения ваших многочисленных потребностей, будь то для работы или игр. Идеально подходит для дисплея 4K/8K HD. Сверхтихая мышь Бесшумная беспроводная мышь для ноутбука с продуманной конструкцией, которая издает звуков при нажатии кнопок, прокрутке или перемещении мыши. Компактная и удобная Ультратонкие и легкие элементы делают USB-мышь удобной для переноски или путешествий. Приятный на ощупь материал для максимального комфорта работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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