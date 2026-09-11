Top.Mail.Ru
Мышь Genius Ergo 8200S Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Genius Ergo 8200S Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 1
Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 2
Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 1
  • Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 2
  • Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
840 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654334
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Genius Ergo 8200S Black

Мышь Genius Ergo 8200S — беспроводная мышь, которая не только обеспечивает удобство использования благодаря эргономичной форме, но и обладает рядом дополнительных функций. Эргономичный дизайн позволяет удобно держать мышь в руке, а бесшумный щелчок делает работу ещё более комфортной. Кроме того, устройство оснащено 5 кнопками с дополнительными функциями, такими как Page Up и Page Down для быстрого доступа к нужным страницам или документам. Благодаря оптическому сенсору BlueEye, мышь обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Отсек для хранения USB ресивера добавляет функциональности и позволяет его не потерять.

Отзывы о товаре Мышь Genius Ergo 8200S Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь Genius Ergo 8200S — беспроводная мышь, которая не только обеспечивает удобство использования благодаря эргономичной форме, но и обладает рядом дополнительных функций. Эргономичный дизайн позволяет удобно держать мышь в руке, а бесшумный щелчок делает работу ещё более комфортной. Кроме того, устройство оснащено 5 кнопками с дополнительными функциями, такими как Page Up и Page Down для быстрого доступа к нужным страницам или документам. Благодаря оптическому сенсору BlueEye, мышь обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Отсек для хранения USB ресивера добавляет функциональности и позволяет его не потерять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius Ergo 8200S Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...