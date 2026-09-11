Мышь Genius Ergo 8200S Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius Ergo 8200S Black
Мышь Genius Ergo 8200S — беспроводная мышь, которая не только обеспечивает удобство использования благодаря эргономичной форме, но и обладает рядом дополнительных функций. Эргономичный дизайн позволяет удобно держать мышь в руке, а бесшумный щелчок делает работу ещё более комфортной. Кроме того, устройство оснащено 5 кнопками с дополнительными функциями, такими как Page Up и Page Down для быстрого доступа к нужным страницам или документам. Благодаря оптическому сенсору BlueEye, мышь обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Отсек для хранения USB ресивера добавляет функциональности и позволяет его не потерять.
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