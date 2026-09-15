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Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный

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Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499026
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 35 x 10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
190

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный

Мышь A4Tech — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Благодаря элегантному черному дизайну, она станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. С весом всего 85 г, эта мышь легкая и удобная в использовании, обеспечивая свободу передвижения и комфорт даже при длительной работе. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает ее подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Беспроводная связь осуществляется через радиоканал и поддерживает стабильное подключение на расстоянии до 15 метров, что обеспечивает надежную работу без задержек и потерь связи. Это позволяет вам работать или играть, не ограничивая себя в движениях. A4Tech предлагает качественное и надежное решение для тех, кто ценит свободу и высокую функциональность в повседневной работе за компьютером.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 35 x 10
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это беспроводное устройство, идеально подходящее для использования с ноутбуками. Благодаря элегантному черному дизайну, она станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. С весом всего 85 г, эта мышь легкая и удобная в использовании, обеспечивая свободу передвижения и комфорт даже при длительной работе. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает ее подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Беспроводная связь осуществляется через радиоканал и поддерживает стабильное подключение на расстоянии до 15 метров, что обеспечивает надежную работу без задержек и потерь связи. Это позволяет вам работать или играть, не ограничивая себя в движениях. A4Tech предлагает качественное и надежное решение для тех, кто ценит свободу и высокую функциональность в повседневной работе за компьютером.
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