Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M190, Mid Grey (910-005906)
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь Logitech – идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот универсальный и надежный аксессуар весом всего 90 грамм обеспечит комфорт и точность в работе на протяжении всего дня. Беспроводная технология связи с радиусом действия до 10 метров позволяет вам свободно перемещаться без лишних проводов и сохранять продуктивность в любом месте вашего рабочего пространства. Оснащенная высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует плавное и отзывчивое управление курсором на любой поверхности. Эргономичный и элегантный дизайн в сером и черном цветах добавляет современный акцент вашему рабочему месту, а компактные размеры позволяют брать мышь с собой повсюду. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и мгновенный отклик. Для работы требуется всего одна батарея типа AA, что делает использование данного устройства одновременно простым и экономичным. Мышь Logitech станет вашим надежным помощником в выполнении ежедневных задач, обеспечивая удобство и высокую производительность без лишних усилий.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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