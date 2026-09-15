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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB

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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 1
Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 2
Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 3
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Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 6
Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 7
Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 1
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 2
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 3
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 4
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 5
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 6
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 7
  • Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656536
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
127

Описание товара Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB

Беспроводную связь девайса с ноутбуком/компьютером по каналу Bluetooth обеспечивает встроенный передатчик и подключенный к USB-порту наноприемник. Сигнал на частоте 2,4 ГГц действует на расстоянии до десяти метров от передатчика.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-425W Wireless Mouse Grey USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Описание
Беспроводную связь девайса с ноутбуком/компьютером по каналу Bluetooth обеспечивает встроенный передатчик и подключенный к USB-порту наноприемник. Сигнал на частоте 2,4 ГГц действует на расстоянии до десяти метров от передатчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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