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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324225
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
168

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but)

Мышь A4TECH — это стильное и практичное устройство, идеально подходящее для пользователей ПК. Выполненная в ярком оранжевом и классическом черном цветах, она станет функциональным акцентом на вашем рабочем месте. Мышь весит всего 67 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании, снижая усталость при продолжительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе до 10 метров. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту отклика, подходя как для офисной работы, так и для игр. Благодаря беспроводному подключению, устраняются ограничения, связанные с проводами, а мышь питается от двух батареек типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит удобство, функциональность и стиль в одном устройстве.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это стильное и практичное устройство, идеально подходящее для пользователей ПК. Выполненная в ярком оранжевом и классическом черном цветах, она станет функциональным акцентом на вашем рабочем месте. Мышь весит всего 67 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании, снижая усталость при продолжительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе до 10 метров. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту отклика, подходя как для офисной работы, так и для игр. Благодаря беспроводному подключению, устраняются ограничения, связанные с проводами, а мышь питается от двух батареек типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит удобство, функциональность и стиль в одном устройстве.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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