Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/оранжевый silent беспроводная USB (4but)
Мышь A4TECH — это стильное и практичное устройство, идеально подходящее для пользователей ПК. Выполненная в ярком оранжевом и классическом черном цветах, она станет функциональным акцентом на вашем рабочем месте. Мышь весит всего 67 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании, снижая усталость при продолжительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс Bluetooth, гарантируя стабильную беспроводную связь в радиусе до 10 метров. Эта модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает высокую точность и быстроту отклика, подходя как для офисной работы, так и для игр. Благодаря беспроводному подключению, устраняются ограничения, связанные с проводами, а мышь питается от двух батареек типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит удобство, функциональность и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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