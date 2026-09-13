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Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L)

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Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 1
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 2
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 3
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 4
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 5
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 6
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 7
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 8
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 9
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 10
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 11
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 12
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 13
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 14
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 15
Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 1
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 2
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 3
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 4
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 5
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 6
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 7
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 8
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 9
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 10
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 11
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 12
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 13
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 14
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 15
  • Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718206
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
113 х 60 х 31.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L)

Мышь беспроводная Acer OMR205 – это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR205 оснащена радиоканалом, что обеспечивает свободу передвижения и отсутствие проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать на любом расстоянии от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi: мышь обеспечивает точное и плавное движение курсора, что важно для комфортной работы с графическими и веб-приложениями. В целом, мышь беспроводная Acer OMR205 – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR205 розовый/бежевый (ZL.MCEEE.02L)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
113 х 60 х 31.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR205 – это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR205 оснащена радиоканалом, что обеспечивает свободу передвижения и отсутствие проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать на любом расстоянии от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi: мышь обеспечивает точное и плавное движение курсора, что важно для комфортной работы с графическими и веб-приложениями. В целом, мышь беспроводная Acer OMR205 – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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