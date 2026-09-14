Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 1
Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 2
Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 3
Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 1
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 2
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 3
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727510
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
63 x 40 x 100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401)

Представляем универсальную мышь Genius, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Доступная в ярком красном и классическом черном цветах, она может похвастаться симметричным корпусом, подходящим как для правой, так и для левой руки. Эта модель оборудована бесшумными кнопками, что делает ее идеальной для использования в тихой обстановке, например, в офисах или учебных заведениях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений при работе на различных поверхностях. Универсальный характер мыши делает ее подходящей как для работы, так и для развлечений. Мышь предлагает два типа подключения: проводное через USB Type-A и беспроводное через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Для беспроводного режима работы требуется одна батарейка типа АА. Легкий вес в 53 грамма делает использование мыши комфортным даже при продолжительной работе. Эта мышь Genius станет надежным помощником как в офисе, так и дома, благодаря своей универсальности и современным техническим характеристикам.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
63 x 40 x 100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную мышь Genius, сочетающую в себе стильный дизайн и передовые технологии. Доступная в ярком красном и классическом черном цветах, она может похвастаться симметричным корпусом, подходящим как для правой, так и для левой руки. Эта модель оборудована бесшумными кнопками, что делает ее идеальной для использования в тихой обстановке, например, в офисах или учебных заведениях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точность и плавность движений при работе на различных поверхностях. Универсальный характер мыши делает ее подходящей как для работы, так и для развлечений. Мышь предлагает два типа подключения: проводное через USB Type-A и беспроводное через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Для беспроводного режима работы требуется одна батарейка типа АА. Легкий вес в 53 грамма делает использование мыши комфортным даже при продолжительной работе. Эта мышь Genius станет надежным помощником как в офисе, так и дома, благодаря своей универсальности и современным техническим характеристикам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Genius NX-8000S red (31030025401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...