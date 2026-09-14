Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511)
Беспроводная мышь Defender Katana GM-511 выполнена в черном корпусе. Максимальное разрешение составляет 3200 dpi, что позволит как играть, так и выполнять офисные задачи. Менять чувствительность сенсора можно с помощью кнопки на устройстве. Мышью смогут пользоваться и правши, и левши. Корпус оборудован 6 бесшумными кнопками и RGB-подсветкой. Так как сенсор светодиодный, рекомендуется использовать коврик если мышь используется на глянцевом столе. Полностью заряженный аккумулятор даст возможность непрерывно использовать мышь до 4 дней. Для подключения к компьютеру в комплекте Defender Katana GM-511 предоставляется USB-ресивер. Для зарядки аккумулятора есть кабель Type-A - Type-C.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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