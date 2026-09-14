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Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511)

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Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 10
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 11
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 12
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 13
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 14
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 15
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 16
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 17
Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 10
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 11
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 12
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 13
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 14
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 15
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 16
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 17
  • Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727502
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38x127x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511)

Беспроводная мышь Defender Katana GM-511 выполнена в черном корпусе. Максимальное разрешение составляет 3200 dpi, что позволит как играть, так и выполнять офисные задачи. Менять чувствительность сенсора можно с помощью кнопки на устройстве. Мышью смогут пользоваться и правши, и левши. Корпус оборудован 6 бесшумными кнопками и RGB-подсветкой. Так как сенсор светодиодный, рекомендуется использовать коврик если мышь используется на глянцевом столе. Полностью заряженный аккумулятор даст возможность непрерывно использовать мышь до 4 дней. Для подключения к компьютеру в комплекте Defender Katana GM-511 предоставляется USB-ресивер. Для зарядки аккумулятора есть кабель Type-A - Type-C.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Katana GM-511 black (52511)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38x127x73
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Defender Katana GM-511 выполнена в черном корпусе. Максимальное разрешение составляет 3200 dpi, что позволит как играть, так и выполнять офисные задачи. Менять чувствительность сенсора можно с помощью кнопки на устройстве. Мышью смогут пользоваться и правши, и левши. Корпус оборудован 6 бесшумными кнопками и RGB-подсветкой. Так как сенсор светодиодный, рекомендуется использовать коврик если мышь используется на глянцевом столе. Полностью заряженный аккумулятор даст возможность непрерывно использовать мышь до 4 дней. Для подключения к компьютеру в комплекте Defender Katana GM-511 предоставляется USB-ресивер. Для зарядки аккумулятора есть кабель Type-A - Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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