Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech USB M190 BLACK (910-005923)
Оснащенная 3 кнопками мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] подходит для комплектации универсальных ноутбуков и стационарных компьютеров, эксплуатируемых дома или в офисе. Оптический датчик устройства характеризуется разрешением 1000 dpi. Такая точность позиционирования курсора достаточна для эффективного использования любого типового программного обеспечения, в том числе – редакторов документов и интернет-браузеров. Мышь беспроводная Logitech M190 [910-005923] использует для соединения с компьютером помехоустойчивый радиоканал. Подключение осуществляется с помощью комплектного мини-ресивера, устанавливаемого в порт USB. Радиус беспроводной связи составляет 10 м. Мышь получает питание от одной батарейки или одного аккумулятора AA. Устройство готово к использованию «из коробки»: батарейка входит в комплект поставки. Корпус мыши симметричен. Устройство рассчитано на хват как правой, так и левой рукой. В числе преимуществ модели – компактность и легкость. Длина мыши равна 115.4 мм, а масса – 89.9 г. Материал корпуса устройства – приятный на ощупь матовый пластик.
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