Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727319
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62х35х98
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300
Описание товара Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866)
Мышь беспроводная Logitech M171 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.
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Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62х35х98
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech M171 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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