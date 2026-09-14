Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый

Мышь A4Tech представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и высокие технические характеристики. Выполненная в ярком жёлтом цвете, эта мышь станет оригинальным дополнением к любому рабочему пространству. Подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и лёгкость в управлении для всех пользователей. Одна из ключевых особенностей мыши A4Tech — её гибкость в подключении. Вы можете выбрать между проводным и беспроводным режимами работы, что обеспечивает максимальное удобство в различных условиях эксплуатации. Радиус действия беспроводной связи составляет до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над компьютером. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для комфортной работы в различных приложениях. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное и надёжное соединение. Мышь питается от встроенного аккумулятора, благодаря чему вам не придётся часто задумываться о замене батареек. Вес устройства составляет всего 70 граммов, что делает его лёгким и манёвренным, не напрягая кисть даже при длительной работе. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство в использовании. Независимо от того, для каких целей вы её используете — работа, учёба или развлечение — она не подведёт.