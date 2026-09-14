Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый

Мышь A4Tech представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и высокие технические характеристики. Выполненная в ярком жёлтом цвете, эта мышь станет оригинальным дополнением к любому рабочему пространству. Подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и лёгкость в управлении для всех пользователей. Одна из ключевых особенностей мыши A4Tech — её гибкость в подключении. Вы можете выбрать между проводным и беспроводным режимами работы, что обеспечивает максимальное удобство в различных условиях эксплуатации. Радиус действия беспроводной связи составляет до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над компьютером. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для комфортной работы в различных приложениях. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное и надёжное соединение. Мышь питается от встроенного аккумулятора, благодаря чему вам не придётся часто задумываться о замене батареек. Вес устройства составляет всего 70 граммов, что делает его лёгким и манёвренным, не напрягая кисть даже при длительной работе. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство в использовании. Независимо от того, для каких целей вы её используете — работа, учёба или развлечение — она не подведёт.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и высокие технические характеристики. Выполненная в ярком жёлтом цвете, эта мышь станет оригинальным дополнением к любому рабочему пространству. Подходит для использования как правой, так и левой рукой, обеспечивая комфорт и лёгкость в управлении для всех пользователей. Одна из ключевых особенностей мыши A4Tech — её гибкость в подключении. Вы можете выбрать между проводным и беспроводным режимами работы, что обеспечивает максимальное удобство в различных условиях эксплуатации. Радиус действия беспроводной связи составляет до 15 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, не теряя контроля над компьютером. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для комфортной работы в различных приложениях. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное и надёжное соединение. Мышь питается от встроенного аккумулятора, благодаря чему вам не придётся часто задумываться о замене батареек. Вес устройства составляет всего 70 граммов, что делает его лёгким и манёвренным, не напрягая кисть даже при длительной работе. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство в использовании. Независимо от того, для каких целей вы её используете — работа, учёба или развлечение — она не подведёт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...