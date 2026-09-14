Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 черный (BHR8850GL)
Мышь беспроводная Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] имеет симметричный пластиковый корпус, форма которого соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладони. На матовом покрытии не остается следов от пальцев. Светодиодный сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точное наведение курсора. Рекомендуется использовать манипулятор на шероховатом компьютерном коврике. Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 [BHR8850GL] подключается к ПК, ноутбуку, телевизору через беспроводной интерфейс Bluetooth и USB-ресивер. Конструкцией предусмотрено 5 кнопок, которые не издают щелчка во время нажатия. Аксессуар поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
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