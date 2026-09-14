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Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL)

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Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 5
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 6
Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 5
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 6
  • Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727658
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
166

Описание товара Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL)

Мышь Xiaomi - это стильное и функциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн. Она предназначена для самых разнообразных задач и станет отличным помощником как в работе, так и в развлечениях. Эта беспроводная мышь обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без лишних проводов. Модель выполнена в элегантном белом цвете и обладает эргономичной формой, разработанной специально для правшей, обеспечивая комфортный хват даже при длительной работе. Xiaomi оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора практически на любой поверхности. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих от важных дел. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что позволяет быстро и легко начать работу без дополнительных усилий. Устройство работает от одной батарейки типа АА, а легкий вес, всего 62 грамма, позволяет удобно носить мышь с собой, куда бы вы ни отправились. Эта универсальная мышь Xiaomi станет верным спутником для всех, кто ценит удобство и надежность в каждодневной работе с компьютером.

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Xiaomi - это стильное и функциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн. Она предназначена для самых разнообразных задач и станет отличным помощником как в работе, так и в развлечениях. Эта беспроводная мышь обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без лишних проводов. Модель выполнена в элегантном белом цвете и обладает эргономичной формой, разработанной специально для правшей, обеспечивая комфортный хват даже при длительной работе. Xiaomi оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора практически на любой поверхности. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих от важных дел. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что позволяет быстро и легко начать работу без дополнительных усилий. Устройство работает от одной батарейки типа АА, а легкий вес, всего 62 грамма, позволяет удобно носить мышь с собой, куда бы вы ни отправились. Эта универсальная мышь Xiaomi станет верным спутником для всех, кто ценит удобство и надежность в каждодневной работе с компьютером.
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Отзывы


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