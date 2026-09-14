Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Xiaomi Dual-mode Wireless Mouse 2 белый (BHR8849GL)
Мышь Xiaomi - это стильное и функциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн. Она предназначена для самых разнообразных задач и станет отличным помощником как в работе, так и в развлечениях. Эта беспроводная мышь обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без лишних проводов. Модель выполнена в элегантном белом цвете и обладает эргономичной формой, разработанной специально для правшей, обеспечивая комфортный хват даже при длительной работе. Xiaomi оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора практически на любой поверхности. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, не отвлекая вас и окружающих от важных дел. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что позволяет быстро и легко начать работу без дополнительных усилий. Устройство работает от одной батарейки типа АА, а легкий вес, всего 62 грамма, позволяет удобно носить мышь с собой, куда бы вы ни отправились. Эта универсальная мышь Xiaomi станет верным спутником для всех, кто ценит удобство и надежность в каждодневной работе с компьютером.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров
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