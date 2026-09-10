Мышь A4Tech Bloody J90s черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 397104
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
12
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69х39х125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь A4Tech Bloody J90s черный
Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Программное обеспечение RGB подсветки позволяет персонализировать творческие световые эффекты с 16,8 миллионами цветов!
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Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
12
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69х39х125
Страна производитель
Китай
Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Программное обеспечение RGB подсветки позволяет персонализировать творческие световые эффекты с 16,8 миллионами цветов!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Купить Мышь A4Tech Bloody J90s черный - по цене 1830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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