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Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black

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Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 1
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 2
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 3
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 4
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 5
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 6
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 7
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 8
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 9
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 10
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 11
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 12
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 13
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 14
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 15
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 16
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 17
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 18
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 19
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 20
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 21
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 22
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 23
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 24
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 25
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 26
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 1
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 2
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 3
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 4
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 5
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 6
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 7
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 8
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 9
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 10
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 11
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 12
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 13
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 14
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 15
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 16
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 17
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 18
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 19
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 20
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 21
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 22
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 23
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 24
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 25
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 26
  • Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605635
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
132 х 75 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
1.14

Описание товара Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black

Мышь проводная Logitech G502 HERO – игровой манипулятор с 11 кнопками в конструкции. Устройство располагает встроенной памятью, в которую можно сохранить настройки разрешения, конфигурацию программируемых кнопок и параметры RGB-подсветки. Оптический светодиодный сенсор HERO 16K обеспечивает точное позиционирование курсора на экране благодаря настраиваемому режиму работы в диапазоне от 200 до 16000 dpi. Проводная мышь Logitech G502 HERO предусматривает систему регулировки веса для комфортного использования любым пользователем.

Отзывы о товаре Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
132 х 75 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech G502 HERO – игровой манипулятор с 11 кнопками в конструкции. Устройство располагает встроенной памятью, в которую можно сохранить настройки разрешения, конфигурацию программируемых кнопок и параметры RGB-подсветки. Оптический светодиодный сенсор HERO 16K обеспечивает точное позиционирование курсора на экране благодаря настраиваемому режиму работы в диапазоне от 200 до 16000 dpi. Проводная мышь Logitech G502 HERO предусматривает систему регулировки веса для комфортного использования любым пользователем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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