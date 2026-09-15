Мышь Logitech Signature M650 L White (910-006238)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 790 руб. 4 210 руб.
В наличии
Код товара: 539636
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 790 руб. -34%
4 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
120
Описание товара Мышь Logitech Signature M650 L White (910-006238)
Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.
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Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Logitech Signature M650 L White (910-006238) - по цене 2790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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