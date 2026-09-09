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Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB

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Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 3
Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 4
Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 5
Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155661
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB

A4Tech Bloody T6 представляет проводную игровую мышь черного цвета с высоким разрешением 4000 DPI и частотой обновления 6666 к/с. Устройство оснащено девятью программируемыми кнопками для игровых процессов. Для быстрого выполнения макрокоманд задействовано MMO/RPG.A4Tech Bloody T6/T60 содержит технологию 16-Grade Calibration Technology для настраивания фокуса между лазером класса двигателя и рабочих текстур, что позволяет делать выбранное изображения четче и яснее. Технология оптических микропереключателей в кнопках снижает время отклика до 0.2 м/с.Материал устройства – качественный пластик, имеющий цикл износостойкости двадцать миллионов кликов. В качестве дополнительной функции имеется подсветка корпуса и колеса прокрутки. Совместимость устройства возможна со следующими операционными системами: Windows седьмого и восьмого поколения, а так же Windows Vista и XP. Встроенная память позволит сохранить до 4000 различных команд и комбинаций.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Описание
A4Tech Bloody T6 представляет проводную игровую мышь черного цвета с высоким разрешением 4000 DPI и частотой обновления 6666 к/с. Устройство оснащено девятью программируемыми кнопками для игровых процессов. Для быстрого выполнения макрокоманд задействовано MMO/RPG.A4Tech Bloody T6/T60 содержит технологию 16-Grade Calibration Technology для настраивания фокуса между лазером класса двигателя и рабочих текстур, что позволяет делать выбранное изображения четче и яснее. Технология оптических микропереключателей в кнопках снижает время отклика до 0.2 м/с.Материал устройства – качественный пластик, имеющий цикл износостойкости двадцать миллионов кликов. В качестве дополнительной функции имеется подсветка корпуса и колеса прокрутки. Совместимость устройства возможна со следующими операционными системами: Windows седьмого и восьмого поколения, а так же Windows Vista и XP. Встроенная память позволит сохранить до 4000 различных команд и комбинаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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