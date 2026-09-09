Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody T6 Winner Black USB
A4Tech Bloody T6 представляет проводную игровую мышь черного цвета с высоким разрешением 4000 DPI и частотой обновления 6666 к/с. Устройство оснащено девятью программируемыми кнопками для игровых процессов. Для быстрого выполнения макрокоманд задействовано MMO/RPG.A4Tech Bloody T6/T60 содержит технологию 16-Grade Calibration Technology для настраивания фокуса между лазером класса двигателя и рабочих текстур, что позволяет делать выбранное изображения четче и яснее. Технология оптических микропереключателей в кнопках снижает время отклика до 0.2 м/с.Материал устройства – качественный пластик, имеющий цикл износостойкости двадцать миллионов кликов. В качестве дополнительной функции имеется подсветка корпуса и колеса прокрутки. Совместимость устройства возможна со следующими операционными системами: Windows седьмого и восьмого поколения, а так же Windows Vista и XP. Встроенная память позволит сохранить до 4000 различных команд и комбинаций.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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