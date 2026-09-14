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Мышь Raskat MG006TR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Raskat MG006TR

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Мышь Raskat MG006TR - фото 2
Мышь Raskat MG006TR - фото 3
Мышь Raskat MG006TR - фото 4
Мышь Raskat MG006TR - фото 5
Мышь Raskat MG006TR - фото 6
Мышь Raskat MG006TR - фото 7
Мышь Raskat MG006TR - фото 8
Мышь Raskat MG006TR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 1
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 2
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 3
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 4
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 5
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 6
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 7
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 8
  • Мышь Raskat MG006TR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729453
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х31
Вес, кг.
7.96

Описание товара Мышь Raskat MG006TR

**Мышь Raskat MG006TR** Представляем вам мышь Raskat MG006TR — идеальный выбор для комфортной работы и увлекательных игр. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный и эргономичный дизайн. * Оптический сенсор с высоким разрешением. * Возможность регулировки DPI для настройки чувствительности мыши. * Подключение через USB-порт. * Совместимость с операционными системами Windows и macOS. Мышь Raskat MG006TR станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Благодаря удобному дизайну и функциональности, она обеспечит комфорт и эффективность при использовании.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Raskat MG006TR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat MG006TR** Представляем вам мышь Raskat MG006TR — идеальный выбор для комфортной работы и увлекательных игр. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный и эргономичный дизайн. * Оптический сенсор с высоким разрешением. * Возможность регулировки DPI для настройки чувствительности мыши. * Подключение через USB-порт. * Совместимость с операционными системами Windows и macOS. Мышь Raskat MG006TR станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Благодаря удобному дизайну и функциональности, она обеспечит комфорт и эффективность при использовании.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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