Мышь Raskat MG006TR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat MG006TR
**Мышь Raskat MG006TR** Представляем вам мышь Raskat MG006TR — идеальный выбор для комфортной работы и увлекательных игр. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный и эргономичный дизайн. * Оптический сенсор с высоким разрешением. * Возможность регулировки DPI для настройки чувствительности мыши. * Подключение через USB-порт. * Совместимость с операционными системами Windows и macOS. Мышь Raskat MG006TR станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Благодаря удобному дизайну и функциональности, она обеспечит комфорт и эффективность при использовании.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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