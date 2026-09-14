Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727590
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
268

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый

Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Ultra с белым исполнением корпуса совместима с геймерским системным блоком и рассчитана на точное управление курсором в видеоиграх. Корпус устройства выполнен из матового пластика в полностью симметричном дизайне, поэтому управлять мышью комфортно как правой, так и левой рукой. Модель имеет 7 клавиш, среди которых дополнительные боковые клавиши для перемещения вперед-назад и кнопка выбора разрешения сенсора. Для оптического сенсора Alpha 20K игровой мышки A4Tech Bloody R72 Ultra доступны режимы чувствительности от 50 до 20000 dpi. Подключить устройство к системному блоку можно как за счет ресивера по радиоканалу, так и при помощи съемного кабеля. При работе в беспроводном режиме мышь питается от аккумулятора и работает на одном заряде до 75 ч.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная A4Tech Bloody R72 Ultra с белым исполнением корпуса совместима с геймерским системным блоком и рассчитана на точное управление курсором в видеоиграх. Корпус устройства выполнен из матового пластика в полностью симметричном дизайне, поэтому управлять мышью комфортно как правой, так и левой рукой. Модель имеет 7 клавиш, среди которых дополнительные боковые клавиши для перемещения вперед-назад и кнопка выбора разрешения сенсора. Для оптического сенсора Alpha 20K игровой мышки A4Tech Bloody R72 Ultra доступны режимы чувствительности от 50 до 20000 dpi. Подключить устройство к системному блоку можно как за счет ресивера по радиоканалу, так и при помощи съемного кабеля. При работе в беспроводном режиме мышь питается от аккумулятора и работает на одном заряде до 75 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...