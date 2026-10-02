Top.Mail.Ru
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 1
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 2
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 3
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 4
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 5
Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 1
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 2
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 3
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 4
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 5
  • Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640519
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
39.1x122.3x69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1)

Игровая мышь, выполненная из современных материалов, стильная и функциональная.

Отзывы о товаре Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
39.1x122.3x69
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь, выполненная из современных материалов, стильная и функциональная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Cooler Master MM730 Black Matte (MM-730-KKOL1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...