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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE)

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Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727697
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
126 х 67 х 43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
313

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE)

Белая мышь A4TECH для ПК создана для геймеров, которым важны комфорт и высокая производительность. Эргономичная форма для правой руки обеспечивает удобный хват в долгих сражениях. Мышь работает по радиоканалу с уверенной связью на расстоянии до 10 метров — никаких проводов под рукой, только свобода движений. Встроенный аккумулятор избавит от частой смены батареек, а оптический сенсор с разрешением 5000 dpi подарит молниеносную реакцию и точность в любой игре.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
126 х 67 х 43 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Белая мышь A4TECH для ПК создана для геймеров, которым важны комфорт и высокая производительность. Эргономичная форма для правой руки обеспечивает удобный хват в долгих сражениях. Мышь работает по радиоканалу с уверенной связью на расстоянии до 10 метров — никаких проводов под рукой, только свобода движений. Встроенный аккумулятор избавит от частой смены батареек, а оптический сенсор с разрешением 5000 dpi подарит молниеносную реакцию и точность в любой игре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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