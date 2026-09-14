Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727697
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
126 х 67 х 43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
313
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE)
Белая мышь A4TECH для ПК создана для геймеров, которым важны комфорт и высокая производительность. Эргономичная форма для правой руки обеспечивает удобный хват в долгих сражениях. Мышь работает по радиоканалу с уверенной связью на расстоянии до 10 метров — никаких проводов под рукой, только свобода движений. Встроенный аккумулятор избавит от частой смены батареек, а оптический сенсор с разрешением 5000 dpi подарит молниеносную реакцию и точность в любой игре.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
126 х 67 х 43 мм
Страна производитель
Китай
Белая мышь A4TECH для ПК создана для геймеров, которым важны комфорт и высокая производительность. Эргономичная форма для правой руки обеспечивает удобный хват в долгих сражениях. Мышь работает по радиоканалу с уверенной связью на расстоянии до 10 метров — никаких проводов под рукой, только свобода движений. Встроенный аккумулятор избавит от частой смены батареек, а оптический сенсор с разрешением 5000 dpi подарит молниеносную реакцию и точность в любой игре.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Мышь A4Tech Bloody R90 Plus белый (R90 PLUS GREUISH WHITE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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