Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 1
Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544646
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
390

Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный

Быстрое решение рабочих вопросов или полноценное сражение в игровой баталии? Используя мышь проводную A4Tech Bloody ES9 Pro, вы справитесь с любой задачей. Быстрый отклик на движения пользователя, поразительная точность при наведении курсора и маневренное управление моделью обеспечит оптический светодиодный сенсор PixArt PMW3389. Доступ к наиболее важным командам и опциям производится одним касанием – достаточно лишь воспользоваться программируемыми кнопками, которыми предусмотрительно дополнена мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Pro. Наиболее удобный захват аксессуара осуществляется правой рукой, а матовое покрытие не только препятствует проскальзыванию, но также отталкивает от поверхности всевозможные загрязнения. Верная помощница располагает длинным кабелем с тканевой оплеткой, которая стоит на страже отсутствия заломов и визуальных повреждений. Для подключения аксессуару к ПК или ноутбуку воспользуйтесь интерфейсом USB Type-A.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрое решение рабочих вопросов или полноценное сражение в игровой баталии? Используя мышь проводную A4Tech Bloody ES9 Pro, вы справитесь с любой задачей. Быстрый отклик на движения пользователя, поразительная точность при наведении курсора и маневренное управление моделью обеспечит оптический светодиодный сенсор PixArt PMW3389. Доступ к наиболее важным командам и опциям производится одним касанием – достаточно лишь воспользоваться программируемыми кнопками, которыми предусмотрительно дополнена мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Pro. Наиболее удобный захват аксессуара осуществляется правой рукой, а матовое покрытие не только препятствует проскальзыванию, но также отталкивает от поверхности всевозможные загрязнения. Верная помощница располагает длинным кабелем с тканевой оплеткой, которая стоит на страже отсутствия заломов и визуальных повреждений. Для подключения аксессуару к ПК или ноутбуку воспользуйтесь интерфейсом USB Type-A.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...