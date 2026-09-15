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Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015)

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Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 1
Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 2
Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 3
Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 4
Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 5
Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 1
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 2
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 3
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 4
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 5
  • Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660450
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015)

интерфейс подключения: Bluetooth, USB Type A, радиоканал, дизайн: для левой руки, для правой руки, принцип работы: оптический светодиодный, количество клавиш: 2, разрешение оптического сенсора: 4000 dpi, особенности: бесшумное нажатие клавиш

Отзывы о товаре Мышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
интерфейс подключения: Bluetooth, USB Type A, радиоканал, дизайн: для левой руки, для правой руки, принцип работы: оптический светодиодный, количество клавиш: 2, разрешение оптического сенсора: 4000 dpi, особенности: бесшумное нажатие клавиш
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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