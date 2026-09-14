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Мышь Rapoo VT200 черный (19846) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Rapoo VT200 черный (19846)

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Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 1
Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 2
Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 3
Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 4
Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 1
  • Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 2
  • Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 3
  • Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 4
  • Мышь Rapoo VT200 черный (19846) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729459
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Rapoo VT200 черный (19846)

Мышь Rapoo сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, что делает ее идеальной для использования как дома, так и на работе. С весом в 140 грамм, эта мышь отличается оптимальным балансом и стабильностью в работе. Подходит для использования с персональными компьютерами, она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 6200 dpi, что обеспечивает быстрое и точное перемещение курсора на экране. Универсальный черный цвет придает устройству элегантный и современный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Мышь подходит для управления как правой, так и левой рукой, благодаря чему ее удобно использовать любому пользователю. Проводное подключение по интерфейсу USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов, требующих точности и надежности. Rapoo — это сочетание удобства, функциональности и качества, предлагаемые по доступной цене.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Rapoo VT200 черный (19846)




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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Rapoo сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, что делает ее идеальной для использования как дома, так и на работе. С весом в 140 грамм, эта мышь отличается оптимальным балансом и стабильностью в работе. Подходит для использования с персональными компьютерами, она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 6200 dpi, что обеспечивает быстрое и точное перемещение курсора на экране. Универсальный черный цвет придает устройству элегантный и современный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Мышь подходит для управления как правой, так и левой рукой, благодаря чему ее удобно использовать любому пользователю. Проводное подключение по интерфейсу USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов, требующих точности и надежности. Rapoo — это сочетание удобства, функциональности и качества, предлагаемые по доступной цене.


Теги товара: Для левшей
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