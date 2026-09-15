Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
Мышь Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. Созданная с учетом современных требований, она обеспечивает надежное беспроводное соединение и высокую точность управления. **Дизайн и эргономика**: Изящная черная мышь весит всего 135 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Эргономичный дизайн способствует комфортному положению руки, сводя к минимуму усталость при продолжительной работе. **Технология подключения**: Мышь оснащена двумя интерфейсами подключения: радиоканалом и Bluetooth. Это позволяет легко подключаться к любому устройству и значительно расширяет возможности использования. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения без привязки к рабочему месту. **Питание и энергосбережение**: Logitech использует только одну батарейку типа AA, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены. **Точность и управление**: Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, эта мышь гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, делая ее отличным выбором как для офисных задач, так и для развлечений. **Совместимость и универсальность**: Созданная для личных компьютеров, мышь Logitech идеально подходит для работы и дома, обеспечивая надежный и стабильный отклик. Она легко справится с любыми задачами, предлагая пользователю комфорт и качество, знакомое по продукции компании Logitech. Эта беспроводная мышь — отличный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и современные технологии в одном устройстве.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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