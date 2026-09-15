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Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)

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Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 7
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 8
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 9
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 10
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 11
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 12
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 13
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 14
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 15
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 16
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 8
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 9
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 10
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 11
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 12
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 13
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 14
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 15
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 16
  • Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
160

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)

Мышь Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. Созданная с учетом современных требований, она обеспечивает надежное беспроводное соединение и высокую точность управления. **Дизайн и эргономика**: Изящная черная мышь весит всего 135 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Эргономичный дизайн способствует комфортному положению руки, сводя к минимуму усталость при продолжительной работе. **Технология подключения**: Мышь оснащена двумя интерфейсами подключения: радиоканалом и Bluetooth. Это позволяет легко подключаться к любому устройству и значительно расширяет возможности использования. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения без привязки к рабочему месту. **Питание и энергосбережение**: Logitech использует только одну батарейку типа AA, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены. **Точность и управление**: Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, эта мышь гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, делая ее отличным выбором как для офисных задач, так и для развлечений. **Совместимость и универсальность**: Созданная для личных компьютеров, мышь Logitech идеально подходит для работы и дома, обеспечивая надежный и стабильный отклик. Она легко справится с любыми задачами, предлагая пользователю комфорт и качество, знакомое по продукции компании Logitech. Эта беспроводная мышь — отличный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и современные технологии в одном устройстве.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. Созданная с учетом современных требований, она обеспечивает надежное беспроводное соединение и высокую точность управления. **Дизайн и эргономика**: Изящная черная мышь весит всего 135 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Эргономичный дизайн способствует комфортному положению руки, сводя к минимуму усталость при продолжительной работе. **Технология подключения**: Мышь оснащена двумя интерфейсами подключения: радиоканалом и Bluetooth. Это позволяет легко подключаться к любому устройству и значительно расширяет возможности использования. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, обеспечивая свободу перемещения без привязки к рабочему месту. **Питание и энергосбережение**: Logitech использует только одну батарейку типа AA, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены. **Точность и управление**: Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, эта мышь гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, делая ее отличным выбором как для офисных задач, так и для развлечений. **Совместимость и универсальность**: Созданная для личных компьютеров, мышь Logitech идеально подходит для работы и дома, обеспечивая надежный и стабильный отклик. Она легко справится с любыми задачами, предлагая пользователю комфорт и качество, знакомое по продукции компании Logitech. Эта беспроводная мышь — отличный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и современные технологии в одном устройстве.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794) - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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