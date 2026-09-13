Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite
Мышь Logitech представляет собой надежное и стильное устройство, которое идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает высокую точность и мгновенную реакцию на движение, что будет особенно полезно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Эта беспроводная модель поддерживает интерфейс подключения как через радиоканал, так и через Bluetooth, предлагая пользователю максимальную гибкость и комфорт. С радиусом действия до 10 метров вы сможете свободно перемещаться без потери соединения. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 115 грамм мышь будет комфортна в руке, независимо от длительности использования. Ее элегантный черный дизайн прекрасно вписывается в любой интерьер рабочего пространства или игровой зоны. Logitech еще раз подтверждает свой статус мирового лидера в производстве компьютерных аксессуаров, предлагая комбинацию стиля, функциональности и надежности в одном устройстве.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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