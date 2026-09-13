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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite

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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718457
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite

Мышь Logitech представляет собой надежное и стильное устройство, которое идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает высокую точность и мгновенную реакцию на движение, что будет особенно полезно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Эта беспроводная модель поддерживает интерфейс подключения как через радиоканал, так и через Bluetooth, предлагая пользователю максимальную гибкость и комфорт. С радиусом действия до 10 метров вы сможете свободно перемещаться без потери соединения. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 115 грамм мышь будет комфортна в руке, независимо от длительности использования. Ее элегантный черный дизайн прекрасно вписывается в любой интерьер рабочего пространства или игровой зоны. Logitech еще раз подтверждает свой статус мирового лидера в производстве компьютерных аксессуаров, предлагая комбинацию стиля, функциональности и надежности в одном устройстве.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphite




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой надежное и стильное устройство, которое идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает высокую точность и мгновенную реакцию на движение, что будет особенно полезно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Эта беспроводная модель поддерживает интерфейс подключения как через радиоканал, так и через Bluetooth, предлагая пользователю максимальную гибкость и комфорт. С радиусом действия до 10 метров вы сможете свободно перемещаться без потери соединения. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 115 грамм мышь будет комфортна в руке, независимо от длительности использования. Ее элегантный черный дизайн прекрасно вписывается в любой интерьер рабочего пространства или игровой зоны. Logitech еще раз подтверждает свой статус мирового лидера в производстве компьютерных аксессуаров, предлагая комбинацию стиля, функциональности и надежности в одном устройстве.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
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Отзывы


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