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Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073)

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Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 1
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 2
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 3
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 4
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 1
  • Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 2
  • Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 3
  • Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 4
  • Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640501
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Габариты (ШxВxД), мм
41x136x72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073)

Мышь Logitech G402 Hyperion Fury оснащена оптическим датчиком (на основе технологии Delta Zero от Logitech) и гибридным датчиком, созданным по нашей эксклюзивной технологии Fusion Engine. Благодаря этому скорость отслеживания возрастает до 500 дюймов в секунду.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Габариты (ШxВxД), мм
41x136x72
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech G402 Hyperion Fury оснащена оптическим датчиком (на основе технологии Delta Zero от Logitech) и гибридным датчиком, созданным по нашей эксклюзивной технологии Fusion Engine. Благодаря этому скорость отслеживания возрастает до 500 дюймов в секунду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G402 Hyperion Fury черная (910-004073) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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