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Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)

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Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 1
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 2
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 3
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 4
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 5
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 6
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 7
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 8
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 9
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 10
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 11
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Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 13
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 14
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 15
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Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 17
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 18
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 5
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 6
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 7
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 8
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 9
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 10
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 11
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 12
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 13
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 14
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 15
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 16
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 17
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 18
  • Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
225

Описание товара Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)

Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED, обладающая стильной синей расцветкой корпуса с яркими бирюзовыми вставками, получила в свое оснащение высокопроизводительную и надежную «начинку». В основе безупречного функционирования этого манипулятора лежит оптический светодиодный сенсор HERO с изменяемой чувствительностью (вплоть до 12000 dpi) и частотой опроса 1000 Гц. Курсор будет молниеносно перемещаться по экрану вслед за движениями мыши по компьютерному столу, став продолжением вашей руки. На корпусе располагается шесть кнопок, включая боковые клавиши вперед/назад и кнопку смены разрешения датчика. Поддерживается возможность их программирования для еще большего удобства при работе в различных приложениях. За счет симметричной формы корпуса беспроводную мышь Logitech G304 LIGHTSPEED может приобрести как правша, так и левша. На ярком корпусе из матового пластика практически незаметны отпечатки пальцев, за счет чего манипулятор всегда выглядит безупречно. Комплектный ресивер обеспечивает стабильное беспроводное соединение с компьютером по радиоканалу с дальностью действия 10 метров.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА, по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.1
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED, обладающая стильной синей расцветкой корпуса с яркими бирюзовыми вставками, получила в свое оснащение высокопроизводительную и надежную «начинку». В основе безупречного функционирования этого манипулятора лежит оптический светодиодный сенсор HERO с изменяемой чувствительностью (вплоть до 12000 dpi) и частотой опроса 1000 Гц. Курсор будет молниеносно перемещаться по экрану вслед за движениями мыши по компьютерному столу, став продолжением вашей руки. На корпусе располагается шесть кнопок, включая боковые клавиши вперед/назад и кнопку смены разрешения датчика. Поддерживается возможность их программирования для еще большего удобства при работе в различных приложениях. За счет симметричной формы корпуса беспроводную мышь Logitech G304 LIGHTSPEED может приобрести как правша, так и левша. На ярком корпусе из матового пластика практически незаметны отпечатки пальцев, за счет чего манипулятор всегда выглядит безупречно. Комплектный ресивер обеспечивает стабильное беспроводное соединение с компьютером по радиоканалу с дальностью действия 10 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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