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Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)

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Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 1
Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 2
Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 3
Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 4
Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 1
  • Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 2
  • Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 3
  • Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 4
  • Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
280

Описание товара Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)

Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте комфорт и продуктивность благодаря умной прокрутке. Мышь Signature M650 предлагает технологию SmartWheel для моментального переключения между пошаговым и плавным режимами прокрутки. Благодаря большому выбору каждый сможет найти себе подходящую мышь независимо от ведущей руки и размера ладони. Моментальное беспроводное подключение, удобная форма, бесшумное нажатие и настраиваемые боковые кнопки позволят комфортно и продуктивно работать много часов подряд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236) - по цене 2710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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