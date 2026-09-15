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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)

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Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 1
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 2
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 3
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 4
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 5
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 6
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 7
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 8
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 9
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 10
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 11
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 12
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 13
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 14
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 15
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 1
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 2
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 3
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 4
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 5
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 6
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 7
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 8
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 9
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 10
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 11
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 12
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 13
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 14
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 15
  • Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)

Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] отличается тщательно выверенной формой, которая повторяет изгибы правой руки. На корпусе предусмотрено матовое покрытие, не допускающее проскальзывания и постоянного оседания частиц пыли. Маневренное управление и точность при наведении курсора достигается оптическим светодиодным сенсором с разрешением 25600 dpi. В процессе синхронизации мыши беспроводной Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] используется радиоканал. Мощный аккумулятор гарантирует до 60 часов непрерывной эксплуатации аксессуара. Отрегулировать вес модели для комфортного прохождения насыщенных баталий помогут грузики из комплекта. Через соответствующее ПО вы запрограммируете клавиши под те или иные действия.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] отличается тщательно выверенной формой, которая повторяет изгибы правой руки. На корпусе предусмотрено матовое покрытие, не допускающее проскальзывания и постоянного оседания частиц пыли. Маневренное управление и точность при наведении курсора достигается оптическим светодиодным сенсором с разрешением 25600 dpi. В процессе синхронизации мыши беспроводной Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] используется радиоканал. Мощный аккумулятор гарантирует до 60 часов непрерывной эксплуатации аксессуара. Отрегулировать вес модели для комфортного прохождения насыщенных баталий помогут грузики из комплекта. Через соответствующее ПО вы запрограммируете клавиши под те или иные действия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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