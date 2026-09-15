Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 640520
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] отличается тщательно выверенной формой, которая повторяет изгибы правой руки. На корпусе предусмотрено матовое покрытие, не допускающее проскальзывания и постоянного оседания частиц пыли. Маневренное управление и точность при наведении курсора достигается оптическим светодиодным сенсором с разрешением 25600 dpi. В процессе синхронизации мыши беспроводной Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] используется радиоканал. Мощный аккумулятор гарантирует до 60 часов непрерывной эксплуатации аксессуара. Отрегулировать вес модели для комфортного прохождения насыщенных баталий помогут грузики из комплекта. Через соответствующее ПО вы запрограммируете клавиши под те или иные действия.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644 / 910-005640)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
-
В наличииЦена 5 340 руб. 12 380 руб.1335 руб. в СплитМышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech MX Anywhere 3S Mouse Graphite Wireless (910-006929...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМышь Logitech G309 White (910-007207)
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитМышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитМышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Bla...
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитПрезентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый
Мышь беспроводная Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] отличается тщательно выверенной формой, которая повторяет изгибы правой руки. На корпусе предусмотрено матовое покрытие, не допускающее проскальзывания и постоянного оседания частиц пыли. Маневренное управление и точность при наведении курсора достигается оптическим светодиодным сенсором с разрешением 25600 dpi. В процессе синхронизации мыши беспроводной Logitech Gaming Mouse G703 [910-005644] используется радиоканал. Мощный аккумулятор гарантирует до 60 часов непрерывной эксплуатации аксессуара. Отрегулировать вес модели для комфортного прохождения насыщенных баталий помогут грузики из комплекта. Через соответствующее ПО вы запрограммируете клавиши под те или иные действия.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644) - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)