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Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)

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Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 1
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 2
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 3
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 4
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 5
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 6
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 7
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 1
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 2
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 3
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 4
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 5
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 6
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 7
  • Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x130x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)

Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 11 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является наличие системы регулировки веса. Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] использует для соединения с ноутбуком или стационарным компьютером помехоустойчивый радиоканал. Максимальная дальность связи типична – 10 м. Для подключения ресивера используется порт USB-A. Источник питания мыши – 3.7-вольтовый аккумулятор. Максимальное время автономной работы манипулятора составляет 180 ч. Украшением мыши является многоцветная подсветка. Симметричная форма корпуса устройства делает удобным управление как правой, так и левой рукой. Особенность комплектации манипулятора – наличие сменных накладок. Мышь имеет практичный черный цвет.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x130x67
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 11 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является наличие системы регулировки веса. Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] использует для соединения с ноутбуком или стационарным компьютером помехоустойчивый радиоканал. Максимальная дальность связи типична – 10 м. Для подключения ресивера используется порт USB-A. Источник питания мыши – 3.7-вольтовый аккумулятор. Максимальное время автономной работы манипулятора составляет 180 ч. Украшением мыши является многоцветная подсветка. Симметричная форма корпуса устройства делает удобным управление как правой, так и левой рукой. Особенность комплектации манипулятора – наличие сменных накладок. Мышь имеет практичный черный цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676) - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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