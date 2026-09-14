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Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354)

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Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 1
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 2
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 3
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 4
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 5
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 6
Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 1
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 2
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 3
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 4
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 5
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 6
  • Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727607
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
61.4x121.6x38.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
305

Описание товара Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354)

Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming темно-серый (GY51H47354)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
61.4x121.6x38.3
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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