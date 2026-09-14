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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White

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Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 1
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 2
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 3
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 4
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 5
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 6
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 7
Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 1
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 2
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 3
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 4
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 5
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 6
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 7
  • Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727299
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
67х42х121
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White

ROG Keris II Origin — эргономичная игровая мышь весом 65 грамм, форма которой проверена профессиональными игроками. Мышь оснащена яркой трёхзонной RGB-подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, переключателями ROG Micro Switches II и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Keris II Origin также совместима с технологией ROG Polling Rate Booster, которая поддерживает частоту опроса по беспроводной сети 8000 Гц. Протестированная профессиональными специалистами форма, подходящая для большинства стилей хвата. Встроенное управление: часто используемые настройки мыши можно настраивать напрямую, нажимая различные комбинации кнопок мыши.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA10) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
67х42х121
Страна производитель
Китай
Описание
ROG Keris II Origin — эргономичная игровая мышь весом 65 грамм, форма которой проверена профессиональными игроками. Мышь оснащена яркой трёхзонной RGB-подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм, переключателями ROG Micro Switches II и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Keris II Origin также совместима с технологией ROG Polling Rate Booster, которая поддерживает частоту опроса по беспроводной сети 8000 Гц. Протестированная профессиональными специалистами форма, подходящая для большинства стилей хвата. Встроенное управление: часто используемые настройки мыши можно настраивать напрямую, нажимая различные комбинации кнопок мыши.


Теги товара: Белые
Самовывоз
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Отзывы


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