Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729909
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x117x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
270
Описание товара Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10)
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Mini Gaming Mouse [90MP03Z0-BMUA10] с белым корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-42000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x117x63
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Mini Gaming Mouse [90MP03Z0-BMUA10] с белым корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-42000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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