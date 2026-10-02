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Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый

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Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 1
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 2
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 3
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 4
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 5
Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 1
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 2
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 3
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 4
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 5
  • Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256089
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый

Презентер Logitech Spotlight - незаменимый аксессуар для эффектных презентаций и результативной работы над сложными проектами. В отличие от стандартных пультов управления, он может не только переключать слайды, но и перемещать экранный курсор, а также выделять и увеличивать важнейшие участки изображения. Для использования всех этих функций достаточно подключить гаджет к компьютеру через Bluetooth или с помощью USB-приемника,

Отзывы о товаре Презентер Logitech Spotlight Radio USB (30м) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Презентер Logitech Spotlight - незаменимый аксессуар для эффектных презентаций и результативной работы над сложными проектами. В отличие от стандартных пультов управления, он может не только переключать слайды, но и перемещать экранный курсор, а также выделять и увеличивать важнейшие участки изображения. Для использования всех этих функций достаточно подключить гаджет к компьютеру через Bluetooth или с помощью USB-приемника,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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