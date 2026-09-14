Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727300
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Описание товара Мышь Asus ROG KERIS II WIRELESS ACE (90MP03N0-BMUA00) Black
ROG Keris II Ace — это сверхлёгкая игровая мышь весом 54 грамма, разработанная с учётом рекомендаций профессиональных игроков в FPS. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI, оптическими микропереключателями ROG и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Также поддерживается частота опроса до 8000 Гц с помощью усилителя частоты опроса ROG Polling Rate Booster (проводной режим) и до 4000 Гц (беспроводной режим).
Мышь оснащена оптическим датчиком ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм и отклонением < 1 %, что обеспечивает максимальную точность и возможность отслеживания на различных поверхностях.
ROG Keris II Ace — это сверхлёгкая игровая мышь весом 54 грамма, разработанная с учётом рекомендаций профессиональных игроков в FPS. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI, оптическими микропереключателями ROG и беспроводной технологией ROG SpeedNova. Также поддерживается частота опроса до 8000 Гц с помощью усилителя частоты опроса ROG Polling Rate Booster (проводной режим) и до 4000 Гц (беспроводной режим).
Мышь оснащена оптическим датчиком ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм и отклонением < 1 %, что обеспечивает максимальную точность и возможность отслеживания на различных поверхностях.
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