Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black
Asus представляет высокотехнологичную компьютерную мышь, обладающую впечатляющими характеристиками, идеальными для требовательных пользователей. Эта элегантная черная мышь весом всего 49 грамм является превосходным выбором для тех, кто ценит легкость и эргономичность. Подключение мыши осуществляется через интерфейсы Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает гибкость в использовании. Встроенный аккумулятор гарантирует длительное время автономной работы, избавляя от неудобств частой замены батарей. Снабженная оптическим сенсором с разрешением в 42,000 dpi, мышь обеспечивает исключительную точность движений, что делает ее идеальной для любых задач — от обычного серфинга в интернете до интенсивных игровых сессий. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальный дизайн устройства поддерживает хват как для правой, так и для левой руки, что делает мышь доступной и удобной для широкой аудитории пользователей. Дополнительное удобство обеспечивает провод длиной 2 метра, который предоставляется для ситуаций, когда необходимо подключение через USB. Эта мышь Asus станет надежным помощником для вашего ПК, сочетая в себе стиль, производительность и комфорт.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Asus rog
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Asus rog
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