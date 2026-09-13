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Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black

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Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 4
Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 4
  • Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722941
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black

Asus представляет высокотехнологичную компьютерную мышь, обладающую впечатляющими характеристиками, идеальными для требовательных пользователей. Эта элегантная черная мышь весом всего 49 грамм является превосходным выбором для тех, кто ценит легкость и эргономичность. Подключение мыши осуществляется через интерфейсы Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает гибкость в использовании. Встроенный аккумулятор гарантирует длительное время автономной работы, избавляя от неудобств частой замены батарей. Снабженная оптическим сенсором с разрешением в 42,000 dpi, мышь обеспечивает исключительную точность движений, что делает ее идеальной для любых задач — от обычного серфинга в интернете до интенсивных игровых сессий. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальный дизайн устройства поддерживает хват как для правой, так и для левой руки, что делает мышь доступной и удобной для широкой аудитории пользователей. Дополнительное удобство обеспечивает провод длиной 2 метра, который предоставляется для ситуаций, когда необходимо подключение через USB. Эта мышь Asus станет надежным помощником для вашего ПК, сочетая в себе стиль, производительность и комфорт.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG HARPE ACE MINI (90MP03Z0-BMUA00) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет высокотехнологичную компьютерную мышь, обладающую впечатляющими характеристиками, идеальными для требовательных пользователей. Эта элегантная черная мышь весом всего 49 грамм является превосходным выбором для тех, кто ценит легкость и эргономичность. Подключение мыши осуществляется через интерфейсы Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает гибкость в использовании. Встроенный аккумулятор гарантирует длительное время автономной работы, избавляя от неудобств частой замены батарей. Снабженная оптическим сенсором с разрешением в 42,000 dpi, мышь обеспечивает исключительную точность движений, что делает ее идеальной для любых задач — от обычного серфинга в интернете до интенсивных игровых сессий. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате без потери сигнала. Универсальный дизайн устройства поддерживает хват как для правой, так и для левой руки, что делает мышь доступной и удобной для широкой аудитории пользователей. Дополнительное удобство обеспечивает провод длиной 2 метра, который предоставляется для ситуаций, когда необходимо подключение через USB. Эта мышь Asus станет надежным помощником для вашего ПК, сочетая в себе стиль, производительность и комфорт.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Asus rog
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Отзывы


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